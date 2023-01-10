由笠復投資股份有限公司出資興建，委託萬豪國際集團管理的桃園大溪笠復威斯汀度假酒店將於今（10）日宣布，2022年雖面對疫情持續衝擊，但飯店仍交出全年營收逾六億元的亮麗成績並創歷史新高，為感謝並表彰全體員工的優異表現，將發放二個月年終獎金及一萬元賀歲獎金，為國內觀光飯店產業第一個宣布年終發放政策的飯店。

疫情常態化，民眾生活恢復常軌，觀光飯店產業復甦態勢明顯，但業者卻普遍面臨缺人缺工問題，「總經理到第一線舖床」更成為熱議話題，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店強調以高於市場行情待遇與沃福利發獎金，於業界普遍反應徵才困難、前線人力缺乏的情況下，展現經營者不吝於投資人才的決心。

另外，由於大溪笠復威斯汀酒店2022年9月委託戴德梁行登報公開標售，後在12月20日流標，如今新年伊始即宣布2022年業績創新高，不無隱涵向市場傳遞「這是好物件」的意圖。

大溪笠復威斯汀表示，繼2021年第四季營收創下歷史新高後，於2022年持續成長，儘管期間一度因疫情反撲導致民眾出遊意願大幅降低，但透過多元化的行銷策略與異業結盟、具彈性且有效的應用人力，並專注於提升整體服務品質，激發現有設施與服務的最大潛力，成功吸引全年絡繹不絕的賓客造訪，並以全館僅205間客房「小而美」的規模於2022年首次突破六億之營收，是自2016年開館六年以來的歷史新高。

大溪笠復威斯汀強調，從不吝於投資員工，2021年全國三級警戒之時曾閉館長達一個半月導致營收衰退，但年底仍發放高於市場行情的1.5個月年終並給予加薪，今年飯店整體表現突出，更是加碼發出2個月的年終獎金及全體員工不分層級每人一萬元的賀歲獎金，以實際行動展現「取之於員工，回饋於員工」的經營理念，並冀望能鼓勵、培養與吸引優秀人才加入行列。

大溪笠復威斯汀表示，公司始終相信「人才是公司最大資產」，員工享有多項優渥福利，包含優於勞基法的彈性休假制度、免費員工餐廳、完整在職訓練及職涯規劃、年度健康檢查，還於大溪市中心設有完善的員工宿舍，宿舍內設備新穎齊全，並提供往返飯店的交通接駁，照顧員工不遺餘力。此外，大溪笠復威斯汀身為萬豪國際集團成員，員工亦可於集團旗下於全台二十家、全球超過七千家飯店享有住宿及餐飲優惠。

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店由笠復投資股份有限公司出資興建，委託萬豪國際集團管理，坐落於國際知名大溪高爾夫球場旁，遠離世俗塵囂喧擾，提供無與倫比、徹底紓壓的極致度假體驗。全館擁有205間舒適房型，每間皆有獨立觀景陽台，暢享綠意遼闊的宜人景觀；結合獨特的山嵐綠意南洋風情戶外泳池、聞名於世的天夢之床酣然好眠、頂級威斯汀天夢芳療專業呵護、適合各年齡層的多元室內外休閒設施、精緻獨特中西美饌饗宴，造訪賓客得以在優雅靜謐的簡約奢華之中，享受身心靈的全然放鬆。