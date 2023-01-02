美國勞動市場人力短缺，雇主為了吸引員工留任和防止對手挖角，大幅為員工加薪，去年11月留任員工的薪資年升幅高達5.5％，創下史上最高紀錄。

根據亞特蘭大聯準銀行數據，去年11月現任員工的薪資平均年增5.5％，增幅高於年初時的3.7％，創下追蹤這項數據25年來最大升幅。

選擇跳槽或轉換跑道的勞工，同期薪資增幅更可觀，高達7.7％。員工可能為了更高的薪酬而求去，是企業為現有員工大幅加薪的主要原因。

儘管公司為員工調薪，但在通膨的威力下，許多員工仍感受不到薪水增加。根據勞工部數據，計入11月通膨7.1％後，美國所有私人企業勞工11月的薪資實際年減1.9％。

勞動市場數據分析公司Lightcast資深經濟學家歐肯（Layla O'Kane）表示，休閒和餐旅業的員工能夠輕易找到薪資更高的新工作，刺激勞工換工作。

歐肯表示，如果漢堡王的時薪是22美元，高於Dunkin' Donuts的20美元，後者的員工便能清楚看到機會成本。而雇主不願流失完成訓練的員工，便會替員工加薪。

此外，歐肯指出，隨著經濟自疫情反彈，員工的議薪能力也提升，部分員工可能更有勇氣向現任雇主提出加薪要求。

近期美國勞動力不足的問題略見和緩，使得薪資升幅開始下滑。11月平均時薪年增5.1％，低於3月的高點5.6％。許多分析師預期，未來幾個月薪資成長將繼續降溫。

人力資源公司Robert Half主管麥當諾（Paul McDonald）表示，在人力需求高的產業，雇主打算讓薪資升幅與通膨相當。

薪資成長加速助長美國通膨躥揚，因為部分企業透過漲價，將增加的勞工成本轉嫁給消費者。美國通膨在去年稍早創下40年新高紀錄，近幾個月通膨略為降溫，但仍在高點徘徊。聯準會官員正密切注意薪資成長，作為未來的升息決策依據之一。