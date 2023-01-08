經歷4天15輪投票，共和黨眾議院領袖麥卡錫終於跨越當選門檻。這是美國自1894年南北戰爭前夕以來，歷時最長的眾議院議長選舉，不僅暴露共和黨的嚴重分歧，也照射出美國社會的撕裂並未緩解，未來國會內部、國會與白宮之間，都將上演更激烈的衝突。

美黨派衝突越演越烈

這次議長選舉之所以難產，主要是因為共和黨內部擺不平，遭到10餘位極右派議員裹脅。最後在麥卡錫大幅讓步以及川普介入後，極右派才願意放行。麥卡錫曾對2021年1月6日國會山莊襲擊事件表態，認為川普負有「責任」。麥卡錫事後試圖修補與川普的關係，但黨內極右派仍然質疑他的「保守」立場。加上期中選舉紅潮並未出現，共和黨只贏得些微多數，讓極右派和川普有了很大的操作空間。麥卡錫在選後記者會上表達對川普的感謝，還說︰「我認為任何人都不應該懷疑他的影響力。」

未來川普對國會的運作，勢必發揮相當大的影響力，並對拜登政府產生掣肘作用。未來有關政府支出的法案和提高債務上限的提案將難通過，不但會影響拜登的施政表現，甚至造成政府停擺。保守派共和黨人明確表示，除非大幅削減支出，否則不會支持通過提高債務上限提案。共和黨曾經表示，不會任由烏克蘭予取予求，而且可能開始調查拜登兒子杭特的醜聞，特別是與烏克蘭政府之間貪腐的傳聞，都會影響烏克蘭戰爭的發展與拜登的聲望。

「1月6日國會大廈騷亂事件特別委員會」隨著新國會就任而解散，但是共和黨可能攔截相關調查資料送交國家檔案館，減少對川普的負面影響。麥卡錫對黨內大幅妥協後，任何議員都可以提出罷免眾議長的動議，他的地位將朝不保夕、如坐針氈。共和黨在眾議院將更具攻擊性，民主黨的提案則更難獲得通過，兩黨將陷入無休止的激烈對抗。

這10多年來，美國黨派衝突越演越烈，不但兩黨之間難以妥協，黨內派系衝突也十分尖銳。歐巴馬時代共和黨內的「茶黨」就是典型的例子。茶黨運動對2010年共和黨贏得國會改選以及後來的國會運作都產生影響。兩黨甚至黨內派系的對立，很大程度來自社會的分裂。茶黨運動原本只是無黨無派對政府財政紀律的呼籲，逐漸染上種族色彩。茶黨利用了自認受到威脅的白人的不滿，從此成為右翼民粹主義前身。後來，川普口中的「這個國家中被遺忘的男男女女」把他送進了白宮。

美中關係不確定因素

10餘年來美國社會因為產業結構與人口結構的轉變，社會分裂的情況更加複雜，種族、性別、貧富、城鄉、地域、職業、宗教、教育背景等因素，都像是一刀一刀地不斷切割這個社會。美國不再是過去標榜的大熔爐，反而越來越像封建的小莊園城堡，固守自己的城池，彼此爭戰不已。這種政治極化，除了表現在兩黨對抗上，也造成菁英與民眾的對立。多項民調顯示美國民眾對於政府、法院以至媒體都失去信任。這就讓少數極端主義有更大活躍的空間，今日出現被川普綁架的眾議院也就不足為奇了。而這樣的國會更無意也無能去解決國內的分裂問題。

不論川普能否順利代表共和黨成為2024總統候選人，這屆眾議院必定充滿他個人的意志與色彩。這不僅為美國政府運作投下變數，也對美國外交政策產生重大影響。川普上台後，政治極化蔓延到外交行為，過去原本較不具黨派色彩的外交政策，也有了強烈的政黨傾向。目前兩黨雖然在對抗北京的立場一致，但是綿柔或躁進有別。美國眾議院很有可能在外交上更帶有川普色彩，打亂拜登的布局。眾議院可能會在刺激北京這件事上走得更遠，但是更強烈的孤立主義又會失去盟友的支持，新的美國國會將是北京戰略定力與耐心的一大考驗。

期中選舉結果民主黨保住了參議院，而川普背書的候選人多半中箭落馬，許多評論認為美國民主得到喘息的機會。現在看來似乎高興得太早。這次議長選舉，對美國政治與美中關係，都投下許多不確定因素。