缺工問題持續發酵，對於相對無趣的工作，如倉儲等，也是主要受災領域，尤其當疫情紅利退燒後，庫存議題延燒，讓RFID相關應用包括電子紙貨架標籤（Electronic Shelf Labels；ESL）也開始引發市場關注。華冠投顧分析師劉烱德指出，台廠相關公司有元太（8069）、振曜（6143）、明基材（8215）、天鈺（4961）、晶宏（3141），可留意觀察。

電子紙貨架標籤除了可以解決原本利用紙張標籤的環保問題外，其便於庫存管理，節省人力的優勢也是紙張標籤所難以競爭，例如原本需要員工更換紙張標籤，現在只要透過閱讀器就可以修改標示內容，既環保又方便。

「再加上ESG已成為各國政府及企業難以迴避的議題，電子紙因為具有省電優勢，已被視為是綠色產品，而淨零碳排風潮將持續帶動電子紙需求成長，因此電子標籤的中長期的發展趨勢仍是樂觀。」劉烱德說。

仲英財富投資長陳唯泰則指出，永豐餘（1907）堪稱是國內投資RFID供應鏈最完整的公司，永豐餘持有電子紙大廠元太，也持有電子標籤廠永道-KY（6863），另外元太又持有驅動IC廠晶宏，等於永豐餘從上游到下游都有投資。

仲英材富投資長陳唯泰表示，永豐餘堪稱是國內投資RFID供應鏈最完整的公司，從最上游的晶宏、中游的永道-KY到下游應用的元太。（圖／CTWANT資料照）

分析相關公司的技術線型，元太近日回測前低去年11月21日158元的支撐後反彈，目前遭遇上方季線反壓，後續必須靠買氣量能突破壓力才有走回升的可能。

振曜主要生產電子紙模組，近期站穩半年線後，量價齊揚突破季線續涨，遭遇前高78.8元壓力，短線靜待獲利賣壓結束後，有再起漲的機會。

明基材則是生產電子紙零組件防爆隔離膜，股價本波隨大盤在去年10月落底後起漲以來至今，外資一路看好買多賣少，下有季線及半年線上彎支撐，目前股價在年線量縮震盪整理，靜待買氣回流上攻。

IC設計廠天鈺是電子標籤驅動IC主要生產廠商，本波股價漲勢結構，基本上都是遭遇前下跌波高點時就量價過壓，目前短中期均線到半年線都是多頭排列，只要持續穩量就有挑戰年線的實力。

晶宏也同樣生產電子標籤驅動IC，股價從最高292.5元回落，最低來到去年10月13日的72元，跌幅高達75.38%，公司2022年前三季每股稅後純益7.72元，法人預估晶宏2022全年賺8.97元，股價目前約80元，本益比還不到10倍，技術面股價回測前低只要形成雙底型態，則若能突破上方頸線96.8元，應該還有續漲空間。

天鈺為全球電子標籤驅動IC的領導廠商。（圖／翻攝自天鈺臉書）

更多 CTWANT 報導