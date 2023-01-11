2023年開盤6個交易日台股上漲4.71%，連帶台股基金表現也水漲船高，有3檔被動型基金績效更是超過7%，包括：群益奧斯卡基金上漲10.22%表現最佳，其次為景順台灣科技基金的7.39%和摩根新興科技基金的7.16%。

投信法人表示，今年農曆年在1月份，封關日為1月17日，農曆年前投資人觀望氣氛濃厚，不過年後股市重新啟動交投熱度後，應該開始會有較明顯的漲勢，此時正是台股分批佈局好時機，不過，台股個股波動劇烈，基金投資的低波動優勢勝過個股，建議投資人以台股基金介入為宜。

群益投信表示，今年農曆年在元月，投資人抱股過年意願低將影響近期走勢，不過，台股元月行情在農曆年前、景氣熱絡與作夢行情下仍正面看待台股，農曆春節過後，中國解封政策效果及疫情擴散情況可望明朗，且美國又再有更多總經數據可供聯準會及市場之間取得共識及平衡，在沒有新增系統性風險的情況下，股市可望築底完成並開始往多頭發展；台股眾多利空與不確定因素漸漸排除，長期而言全球總體經濟不論軟著陸或硬著陸，終究會有結束下行循環的一天，因台股擁有全世界最完整且具競爭力的科技創新產業，故震盪過後台股長線仍可望重返多頭的看法不變，操作上建議逢低分批布局。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈強調，市場激情過後目前處於貨幣緊縮環境的調整及適應期，且全球終端需求仍持續下滑，IMF針對主要經濟體2023成長率亦持續下修，通膨見頂開始滑落下預期景氣底部可望於2023年見到；無論是貨幣環境或是基本面，歷史經驗均顯示股市底部很有機會落在上半年；台股待農曆春節過後，中國解封政策效果及疫情擴散情況可望明朗，且美國又再有更多總經數據可供聯準會及市場之間取得共識及平衡，在沒有新增系統性風險的情況下，股市可望築底完成並開始往多頭發展；較看好的產業包括：逆景氣週期的成長股如半導體先進製程、矽智財、車用電子及雲端伺服器，台灣內需相關及電子商務，以及新應用如儲能等。