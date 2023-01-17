面對大環境變遷所帶來的挑戰，思科台灣年度科技盛會「Cisco Engage Taipei」於今日(17)重磅回歸，以「Vision for the Future 連結無盡未來」為主題，就「混合辦公、智慧應用、基礎架構、數位資安」四大熱門趨勢，深度剖析、分享創新科技如何協助企業打造更具韌性的數位基礎，進而強化國際競爭力。不僅如此，思科今日在現場也展示關於5G、IoT物聯網、雲端以及資安的相關解決方案。

思科為了加強科技於在地市場的應用，思科在全球推動了「數位加速計畫」，將思科的專家與全球資源串聯，結合在地產官學夥伴，協助各個市場在基礎建設、交通、教育等進行多面向的數位轉型。目前「思科數位加速計畫」在全球48個市場已累積超過1400個正在進行或完成的項目；也就是60%的全球人口皆受惠於此計畫。

思科於2018年正式引進「台灣數位加速計畫」(Taiwan Digital Acceleration,TDA)，並持續擴大投資，將數位轉型以最大化且有效率的方式落實，使公私部門雙雙受益，打造數位韌性，目前在以下主要產業皆有所進展，包括智慧交通、金融系統穩定性、風力發電以及樂齡生活，所謂的樂齡生活就是透過數位協作讓智慧醫療更為全面。

思科大中華區副總裁暨台灣總經理林岳田表示，科技持續創新，思科在台25年來，始終將創新視為使命，安全視為首要，持續推動數位轉型。展望未來，思科期許能攜手更多不同領域的夥伴及引進思科全球資源，加速台灣的數位發展。