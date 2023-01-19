歐洲最具規模漫畫節暨市場展「法國安古蘭國際漫畫節」今年邁入50周年，將在1月26日至29日開展，特別舉辦國際新銳作者展，選出10位來自全球的年輕世代漫畫家，台灣漫畫家「日安焦慮」獲選，將展出作品《Road to Nowhere 1＆2》。

文策院副院長張文櫻表示，台漫在法國市場的授權佔比在近年不斷成長，更有法國出版社直接與臺灣創作者合作開發全新內容，顯見台灣作品題材與畫風極具法國市場潛力。文策院除了鼓勵業者向海外市場拓展，也透過與法國線上漫畫平台的合作，協助台漫更深入法語消費者的生活，擴大產業合作與外銷機會。文化部人文及出版司副司長朱砡瑩表示，在各界的合作下，台灣漫畫在國際市場正逐漸崛起，未來將借鏡日本與韓國的發展經驗，如跨域應用、版權交易，與角色經濟等方面，都值得更加投入資源。

負責台灣館策展的大塊文化出版董事長郝明義表示，台灣這座島嶼提供了漫畫家在故事創作所需的各種能量，發展出獨特的多樣性題材，從白色恐怖受難者的傳記，到民間的日常靈異鬼怪小品，創作者以漫畫重新轉譯台灣文化，在世界各地百花齊放，因此這次台灣館的視覺設計，以繽紛、陽光等色彩意象，展現出多元創作的台漫特色，也期待在疫情紓緩後，迎向新的國際市場面貌。