美國勞工薪資強勁增長，但去年增長幅度卻連續兩年落後通膨率，使勞工購買力被高通膨吃掉，讓不少人所得變相縮水。但近期數據顯示情況在改變，因通膨壓力減緩讓民眾實質所得增加。

據勞工部資料，12月經通膨因素調整後的平均時薪年跌1.7％，2021年同期為年跌2.1％。雖然經通膨調整後實質所得連續兩年下跌，但去年底跌幅已低於前年同期。

外界認為這趨勢能否持續下去要視乎美國經濟表現，因為聯準會升息令經濟持續降溫而增加衰退風險。

專家指出就長期而言，薪資會隨通膨上升而增長，但遇到像新冠疫情等令經濟動盪時，薪資與通膨之間增長差距會擴大。

過去兩年疫情令供應鏈中斷和俄烏戰爭刺激能源價格高漲，使通膨率增幅超過薪資增長。隨著供應等因素消退而減少物價壓力，使去年中以來通膨與薪資等增幅都縮小，過去兩個月通膨率縮小幅度超過薪資而讓實質所得相對增加。

專家認為今年民眾可望開始看到其實質所得再次增加。人力資源管理機構ADP首席經濟師理查森（Nela Richardson）指實質所得能否增加的關鍵，要視乎通膨抑或薪資的增幅較快。

瑞士信貸經濟師史沃茲（Jeremy Schwartz）預期年底薪資年增幅度縮小至略高於4％，通膨率年增幅度縮小至約3％。

不少專家擔心若經濟持續降溫甚至陷入衰退，即使民眾所得增加，也會面臨失業風險。美國去年12月失業率3.5％，聯準會預測今年底可能上升至4.6％。

通常民眾薪資增長追不上通膨時就被迫減少消費而拖累經濟。疫情期間封控讓人沒地方花錢，把政府為振興經濟而派發的現金存起來，去年還能動用儲蓄來繼續消費，但隨著儲蓄減少，消費力也在減弱。