香港特首李家超表示，目標是今年內取消所有防疫限制，包括口罩令。他還宣告，已要求保安局就《基本法》23條立法草擬第二稿，主要針對間諜活動、偽裝組織及新媒體，目標在今年、最遲明年完成立法工作。

他接受《商報》訪問時稱，全面復常永遠是他的目標，有信心在今年首季解決問題。至於何時與內地展開第二階段通關，李家超稱，首階段通關開了一個好頭，特區政府與大陸中央及廣省政府每天都接觸，希望可以盡早展開第二階段通關，形容自己亦「好心急」。他又稱，政府下月將到內地及海外宣傳香港，海外首站會是中東。

此外，李家超還提到已要求保安局就《基本法》23條立法草擬第二稿，主要針對間諜活動、偽裝組織及新媒體，目標在今年、最遲明年完成立法工作。他說，現在法律更多是制止及懲治危害國家安全的行為，但有外國代理人組織，在香港偽裝成民間機構或研討會，被提控後就自行關閉，期望可建立「防火牆」阻嚇外國勢力。

李家超又稱，假新聞分為危害國家安全及假消息兩種，新聞工作者應特別留意有人借新聞宣揚政治目的，《香港國安法》落實後，媒體的專業有進步，但仍有人假冒或偽裝，例如藉募資後「走佬」或「洗黑錢」的大有人在。至於假消息，李家超則稱，現正研究海外法律，最理想的是由新聞界定下指引及規矩，以自律方式解決。