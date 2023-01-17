華南銀行積極響應政府推動公股金融事業ESG倡議平台及2050年淨零碳排政策，於17日與台灣碳資產電業公司（TCA）合作，簽署4年600萬度再生能源購電契約，自2023年起提供華南銀行總行大樓使用，預計可減少高達3,000公噸的二氧化碳排放量，如以臺北最具指標，佔地近26公頃的大安森林公園每年碳吸附量為389噸來計算，相當約大安森林公園高達8年的碳吸附量。

華南銀行總經理黃俊智出席簽約典禮表示，華南銀行深切瞭解金融業支持淨零碳排的社會責任及力量，為配合國家能源政策及協助國內能源加速轉型，除了推出太陽能售電應收帳款融資專案，提供企業發展太陽光電產業及技術面所需之資金外，也建立綠能產業融資平台，提供完善太陽光電設備建置服務，以達到政府、產業及銀行三贏局面，希望透過華南銀行身為百年企業的能見度及影響力，喚起更多人環保意識，並重視氣候變遷及環境永續議題。

近年來，為兼顧能源安全、綠色金融及環境永續，政府已將綠能產業列為「5+2」產業創新計畫之一，並訂定2025年再生能源發電量佔比達20％之目標，其中更以太陽光電裝置容量佔比最高，對金融機構而言，除帶來龐大綠能融資商機外，更重要的是企業社會責任的落實。

此外，華南銀行近期已主辦多筆ESG永續指標連結聯貸案，將ESG的相關指標納入聯貸授信條件，鼓勵客戶積極達成ESG目標，以發揮綠色金融影響力，成為引導整體社會重視永續發展的關鍵力量。

未來華南銀行將持續秉持著信賴、熱誠、創新的經營理念，提供更多元且全方位的金融服務，善用對產業供應鏈的影響力，協助企業提升競爭力，並攜手各供應商共同邁向淨零轉型，成為永續環境的強力後盾。