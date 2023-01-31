挪威擁有36輛豹2式戰車，但尚未透露要提供多少輛給烏克蘭。
葛拉姆（Bjorn Arild Gram）告訴法新社：「我們還沒有確定數量。」
他還說：「重要的是，我們跟合作夥伴密切協調配合，如此一來這項援助才能對烏克蘭發揮真正的作用。」
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）過去數個月一直要求西方國家提供主力戰車，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）上週表示，柏林當局計畫於3月底或4月初提供烏克蘭14輛豹2戰車。（譯者：陳彥鈞）1120131
俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續進行，挪威國防部長葛拉姆今天說，挪威會「盡快」把國內的德國製豹2式（Leopard 2）主力戰車運往烏克蘭，時間可能是3月下旬，但數量還不確定。
挪威擁有36輛豹2式戰車，但尚未透露要提供多少輛給烏克蘭。
葛拉姆（Bjorn Arild Gram）告訴法新社：「我們還沒有確定數量。」
他還說：「重要的是，我們跟合作夥伴密切協調配合，如此一來這項援助才能對烏克蘭發揮真正的作用。」
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）過去數個月一直要求西方國家提供主力戰車，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）上週表示，柏林當局計畫於3月底或4月初提供烏克蘭14輛豹2戰車。（譯者：陳彥鈞）1120131
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