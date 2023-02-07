受益於集團緊密的供應鏈合作夥伴及整合集團資源，桓鼎能源與加培能源簽約5 MW儲能系統設備及建置工程合約，提供儲能櫃、案場建置、台電掛網服務；儲能案場規劃及上線服務為桓鼎能源營運增添新動能。

桓鼎能源作為整合集團儲能牆(Energy Wall)系統量產、銷售服務、及技術應用主要角色，預計與電動車輛充電系統整合應用，推出停車即充電的目的地充電方案以解決未來因應電動車增加城市電力問題。