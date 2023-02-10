由於第一季為產業傳統淡季，加上雨季影響，部份客戶延緩施肥作業，出貨將視降雨情形遞延至2、3月。全宇表示上半年客戶需求穩定，出貨結構上亦仍以生化複合肥料為主，同時公司在取得歐洲大廠的馬來西亞獨家代理權後，原物料取得成本將更穩定、亦對毛利率的穩定有助益。

全宇佈局多時的微生物產品亦將於今年新增應用作物，由油棕樹延伸至橡膠樹，加上保健食品、植物疫苗等產品的客戶開發及銷售渠道均有望進一步成長，2023營運穩定成長值得期待。