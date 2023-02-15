亞泰金屬為高階含浸設備廠，高階含浸設備應用需求增加，亞泰金屬從傳統直立式CCL含浸設備跨足到IC載板基材含浸設備，亦擴展至CCL上游的玻纖布及銅箔生產相關設備，以及其他如碳纖維產業等，2022年公司自主研發的高階IC載板基材含浸設備在客戶端已陸續裝機及測試完成，營收貢獻占2022年整體比重達4成以上。

受惠於認列高階IC載板基材與直立式CCL含浸設備產品業績，亞泰金屬2022年第4季合併營收為3.36億元，年增36.1%，創歷年同期新高，累計2022年合併營收為14.55億元，年成長16.39%，創下歷史新高，其中直立式CCL含浸設備2022年認列金額亦創歷年新高。

亞泰金屬1月合併營收為7234萬元，年減41.21%。

亞泰金屬表示，公司在手訂單均維持正常出貨與安裝進度，並於合約簽訂時與設備出貨時分別已收取3成訂金及5成設備款，截至2022年底的合約負債金額約18億元，預計將於今明兩年陸續認列，待設備安裝及驗收完成後始可認列營收，目前亞泰金屬對客戶裝機及測試驗收排程的掌握度可看到2024年上半年。

亞泰金屬新廠預計於今年上半年開始加入生產行列，除提升產品的多元性及增加整體產能外，亦可提高公司自製率，有助於帶動毛利率回升，進一步提升公司整體營收及獲利表現。因應兩岸局勢發展，現有客戶已開始計劃至東南亞投資設廠，亞泰金屬計劃在東南亞設立據點就近服務客戶，並擴展國際市場版圖。