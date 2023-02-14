香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）14日一度升破6.82，高見6.8175元，截至14日下午4時46分，離岸價報6.8240元，在岸價報6.8176元。
人民幣兌美元中間價14日報6.8136元，升值15個基本點。上一交易日中間價6.8151元，上一交易日官方收盤價6.8271元，上日夜盤收報6.8190元。
外匯交易員指出，美國即將公布通膨數據，人民幣短期繼續升值機會不大，估計在6.8至6.9之間，重點要看美國通膨數據是否超預期。
人民幣兌美元在岸價（CNY）14日收盤升106個基本點，盤中高見6.8123元。人民幣兌美元在岸價收報6.8165，比上一交易日下午4時30分收報6.8271元，升106個基本點。比晚上11時30分最後成交價6.8190元，升值25個基本點。
香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）14日一度升破6.82，高見6.8175元，截至14日下午4時46分，離岸價報6.8240元，在岸價報6.8176元。
人民幣兌美元中間價14日報6.8136元，升值15個基本點。上一交易日中間價6.8151元，上一交易日官方收盤價6.8271元，上日夜盤收報6.8190元。
外匯交易員指出，美國即將公布通膨數據，人民幣短期繼續升值機會不大，估計在6.8至6.9之間，重點要看美國通膨數據是否超預期。
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