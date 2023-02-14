香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）14日一度升破6.82，高見6.8175元，截至14日下午4時46分，離岸價報6.8240元，在岸價報6.8176元。

人民幣兌美元中間價14日報6.8136元，升值15個基本點。上一交易日中間價6.8151元，上一交易日官方收盤價6.8271元，上日夜盤收報6.8190元。

外匯交易員指出，美國即將公布通膨數據，人民幣短期繼續升值機會不大，估計在6.8至6.9之間，重點要看美國通膨數據是否超預期。