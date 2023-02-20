經濟部20日公布2023年1月外銷訂單統計。經濟部表示，新興科技應用拓展雖然持續，但全球經濟受通膨及升息影響，終端需求仍顯低迷，客戶持續進行庫存調整，國際原物料價格低於同期，加以春節因素影響，致1月外銷訂單475.1億美元，年減19.3％、寫下連五黑。

按貨品別觀察，資訊通信產品受惠中國大陸封控解除後，供應鏈持續改善，帶動手機接單增加，致接單年增9.8％；而電子產品因終端產品需求仍疲弱，客戶持續去化庫存，致年減21.8％；光學器材因面板市場供過於求，且價格低於上年同月，加上光學鏡頭接單減少，接單年減48.0％。

傳統貨品方面，因全球經濟成長放緩，終端市場需求疲弱，業者對設 備投資意願保守，加上部分產品價格低於上年同月，致塑橡膠製品、基本金屬、化學品及機械分別年減49.4％、45.4％、38.4％及38.4％。

展望未來，雖5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用與數位轉型需求持續擴增，加上我國半導體產業具競爭優勢，有助於減緩第一季接單之淡季效應，惟通膨、升息壓力仍在，加上俄烏戰爭未停，以及美中科技戰持續，全球經濟下行風險仍高，恐影響外銷接單表現，後續發展須密切關注。