根據資策會(MIC)2022年產業觀測報告指出，支付產業今年將往服務多元化、支付金融化、協助商家數位化三大趨勢發展。劉美玲進一步認為，電支業者接下來拚搏的就是結盟「場景夥伴」的滲透率，客製「場景夥伴」金融體驗的創新力。

全盈支付總經理劉美玲表示，全盈+PAY以「嵌入式支付金融科技(Payment Inside)」差異化策略切入台灣電支市場，去年會員人數破百萬、活躍會員佔比高達7成，完成簽約特店達10萬點，嵌入零售(全家便利商店)、社區(智生活)、職場(STAYFUN)三大場景App，並賦能旗下會員各式支付與金融服務，持續朝「無所不在的便利支付金融生態圈」挺進。

全盈+PAY新年度將聚焦在3E開放策略，組建「場景金融聯盟」，拚會員數再翻倍，其中嵌入式金融(Embedded Finance)賦能再升級，暨去年賦能「場景夥伴」支付模組與全家點數資源後，再增客製微金融服務。

對應各產業疫後加速數位轉型且多以企業App展開生態系(Business Ecosystem)，全盈+PAY透過嵌入式支付金融科技 (Payment Inside) 技術進駐多元場景App，賦能企業旗下會員完整支付功能、並於每次消費時贈予「全家」會員點數，去年開業至今八個月以來，發送點數高達26億點；今年將進一步為場景夥伴量身打造客製化的微金融服務，全盈+PAY將與多家銀行業者攜手，致力讓支付、點數、金融三者成為多元場景中皆能即時取得的服務，今年更會推出二部曲開通全盈+PAY做為員工薪轉帳戶及三部曲取代員工代墊款等企業零用金的金融服務，解決企業在發薪與帳務報銷上的痛點，提供企業更創新的管理解方。

再者，深化共好生態圈(Engaged Ecosystem) 拓銀行新場景，暨零售、社區、職場後，將於今年第2季至第3季間首度嵌入銀行App；此外，全盈+PAY為金融科技新創產業，兼具零售、金融與電商3大混血基因，與消費者生活密不可分。全盈+PAY將可透過支付數據助力產業夥伴深化會員經營，精準掌握消費喜好、洞悉用戶生活需求，規劃差異化行銷活動，搶攻會員心占率。