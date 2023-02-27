睽違10年，「WBC 2023世界棒球經典賽臺中A組預賽」將於3月8日到12日在台中洲際棒球場登場，超商也吹起棒球熱，趁勢推多項優惠玩創意。

7-11全店自3月1日起推「WBC世界棒球經典賽紀念」周邊商品快閃購，OPEN POINT會員不限消費金額，即可報會員電話加購。本次共規劃WBC賽事紀念款、中華隊經典款以及統一7-ELEVEn獅隊球星款三大系列，方便民眾就近選購。WBC賽事紀念款推出T恤、運動毛巾以及連帽披肩等紀念周邊；中華隊經典款則以白色、藍色兩大代表色，推出限量棒球衣、棒球帽等實用周邊，並集結21位經典女孩，號稱史上最強的啦啦隊的「中華經典女孩立牌」。

7-11響應世界棒球經典賽，不只推周邊，購買指定美食飲品有優惠。（7-11提供）

統一7-ELEVEn獅隊球星款則以本屆WBC中華隊總教練林岳平、教練團高志綱以及為中華隊效力的胡智爲、林岱安、陳傑憲共五大球星，推出背號T恤、球員毛巾及證件帶；另門市自3月1日起，義大利麵、便當、三明治、堡類、熱壓土司等數十款商品將貼上「WBC世界棒球經典賽貼紙」，隨著賽程晉級，球迷們可購買相關商品，呼應像是「便當便當、揮棒落空」、「水果滷味double-play」等具有諧音含意的創意口號。

此外，許多民眾喜歡就近到超商採買美食回家觀看國際賽事，本次更彙集多款看球賽不可或缺的解饞點心，並以方便攜帶、好食用的熱食自助區人氣商品推出優惠活動，包括星級饗宴-滷味、麻辣燙、關東煮全品項即日起至3月21日祭出買4送1優惠，3月1日起同步推出複合店「酒BAR」、「現烤哈燒專櫃」任選品項第2件7折。

即日起至3月21日，於全家店舖單筆消費滿100元，即可加價10元購買應援女神貼紙一張。（全家提供）

全家則邀請中華職棒啦啦隊一同為賽事強力應援。即日起至3月21日，於店舖購買指定商品，單筆消費滿100元，即可加價10元購買應援女神貼紙一張（單筆不累計，共30款，採盲包隨機贈送），包含樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls人氣成員林襄、籃籃，味全龍啦啦隊Dragon Beauties的LIKE、心璇，還有富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的潔米、檸檬等，共計30位啦啦隊女神；另外，3月起更將陸續為咖啡杯套、熱狗盒、三明治、香蕉等商品也換上啦啦隊女神新包裝。除了實體貼紙，「全家超集棒」應援女神貼圖組也於LINE同步販售中。

全家會員APP也加入賽事應援行列，即日起至3月21日推出「應援刮刮樂」活動，每張售價200元（單筆限購1張，會員每日限購5張），最高可刮中400元全家購物金及會員點數8888點，還能獲得飲品優惠券等應援好禮！活動期間於店舖使用全盈＋PAY還可參加「應援集章趣」活動，單筆消費100元可集1章，集8章可兌換100元全家購物金(每會員限兌換2次)，集滿30章即可獲得2023 WBC中華隊紀念球。

「全家行動購」開賣2023 WBC官方授權聯名商品，包含兩款印有WBC logo的平面口罩，以及值得收藏的官方賽事紀念球等。（全家提供）

此外，「全家行動購」也開賣2023 WBC官方授權聯名商品，其中兩款平面口罩印有WBC logo，分別可選擇白色或暗綠色，每組5入、售價99元；還有值得收藏的官方賽事紀念球(白色／綠色)及中華隊紀念球(450元／顆)，更推出22吋的WBC紀念大球(1380元／顆)，極具收藏價值。