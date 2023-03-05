道奇外野手貝茲（Mookie Betts）將暫時離開大聯盟春訓，因為他將與美國WBC（世界棒球經典賽）代表隊會合備戰賽事，力拼賽會2連霸，這也是貝茲進入職業賽場後首次為國出征，當談到美國WBC代表隊與1992年奧運美國籃球夢幻隊之間的比較時，貝茲豪氣表示，「我們就是一支夢幻隊。」

過去沒有多加著墨在招募球員上，本屆美國成功集結頂尖戰力，貝茲、「神鱒」卓奧特（Mike Trout）及上屆國聯MVP戈史密特（Paul Goldschmidt）組成星光熠熠的堅實打線。貝茲先前受訪時曾表示，有機會再次與卓奧特當隊友，是他參加WBC的主要動力。

被問到自己像是夢幻隊中的哪一位球星，貝茲則是想成為球隊中的魔術強生（Magic Johnson），雖然分屬不同運動領域，不過貝茲與魔術強生同為洛杉磯球星。當年33歲的魔術強生與「大鳥」拉瑞柏德（Larry Bird）共同擔任夢幻隊隊長，該季NBA得分王是麥可喬丹（Michael Jordan），不過在奧運上則是巴克利（Charles Barkley）領跑全隊得分。

根據《Baseball America》的WBC戰力排名，美國高居第4位，被分在C組的他們將與墨西哥、加拿大、哥倫比亞及英國爭取僅有2張的複賽門票。