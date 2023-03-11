WBC經典賽中華隊昨（10）日逆轉勝，以11：7擊敗義大利隊，拿下本屆經典賽首勝，帶給球迷無限感動。先前由於新竹縣市都未有直播戶外場，讓不少想為中華隊吶喊加油的新竹球迷大嘆可惜。不過，本周末3月11日、12日連續兩天，新竹市府將在新竹火車站站前廣場，舉辦直播派對，也將是大新竹地區唯一的大型戶外直播活動。

新竹市府與愛爾達電視台合作，今晚將在新竹火車站前廣場，直播中華隊對上荷蘭隊的比賽，比賽時間是19點開始，活動則將從晚間18點半進場，屆時新竹市長高虹安也將到場與球迷齊聚，一起為中華隊奮戰不懈的台灣選手加油，全力集氣，爭取勝利！

本周日中午12點中華隊對戰古巴，也將同樣於賽事開打前半小時開放進場，在站前廣場大螢幕全程轉播。現場也邀請味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」及應援團DJ、竹市國小棒球隊到場應援，與球迷們炒熱氣氛，並將發放50份限量早鳥禮「觀戰特輯」，另準備了250份WBC周邊商品扭蛋，當作互動小禮，數量有限、送完為止。