富邦悍將外野手林哲瑄過去曾替台灣出征3屆經典賽，這次他以球迷身分為中華隊加油，他也十分看好中華隊，「我們滿強的，為他們加油！」

林哲瑄曾從第2屆經典賽起，連3屆披上國家隊戰袍，這次他沒有入選，但仍持續關注中華隊表現，「這次也算是用球迷角度為他們加油，一場一場拿下來，我覺得是滿有希望的。」

去年林哲瑄在新竹棒球場比賽時，因撲球導致左肩受傷，動刀治療後復原進度良好，目前已進入實戰，5日在經典賽官辦熱身賽先發上陣對戰荷蘭隊扛開路先鋒、鎮守右外野。

此役是林哲瑄今年春訓第2場復健賽，他表示，目前身體狀況恢復良好，打擊、守備都很正常，只要找回比賽專注度。

總教練丘昌榮表示，目前先把他擺在右外野，但中外野他也不陌生，目前規劃今年中外野以申皓瑋為主，但也還有林哲瑄、戴云真、周佳樂等人競爭，這些人都是中、右外野都可以鎮守的，就看屆時誰的狀況比較好。

林哲瑄也樂見球隊中的良性競爭，自己能做的就是隨時做好準備，他也誇讚申皓瑋成長很多，相較於過往現在多了很多想法，逐漸進入軌道，「之前他常常會忘記出局數，現在滿謹慎的，當了副隊長後也更有責任感，學習帶領球隊。」