今年迄今輝達股價累計狂飆45％，表現凌駕大盤。

輝達執行長黃仁勳在分析師會議中表示，矽谷熱烈討論的AI技術正處於轉折點，可望刺激市場對輝達晶片的需求。

分析師指出，輝達將能從生成式AI（Generative AI）工具受惠，緩解後疫情時期電子產品和電腦需求萎縮的壓力。

輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）表示，輝達在生成式AI工具方面與所有大型雲端運算業者合作，包括亞馬遜、微軟和谷歌。這是龐大的機會，並能推動數據中心強勁成長。

輝達亦推出新的雲端服務業務，打算讓更多企業接觸AI工具。黃仁勳指出，輝達將與甲骨文、微軟和谷歌在內的雲端業者合作，推出AI軟體，未來將有更多合作夥伴加入。

在財報方面，輝達22日盤後公布會計年度第四季（去年11月至1月）業績，營收年減21％至60.5億美元，但優於分析師預期的60.2億美元。淨利年減53％降至14.1億美元，每股盈餘57美分，調整後每股盈餘88美分，不過仍超越市場預期的81美分。

輝達預期本季營收約在63.7億至66.3億美元，高於市場預期。毛利率預估介於66％至67％。

就部門別來看，資料中心晶片上季營收年增11％至36.2億美元，主要受AI晶片成長推動。資料中心晶業務是近幾年輝達股價的主要推手，同時也是營收主要來源。

遊戲晶片部門上季營收年減46％，降至18.3億美元，但超越市場預估的15.9億美元。黃仁勳表示，遊戲業務已經走出後疫情時期的低潮。

此外，上季車用晶片營收翻升一倍，至2.94億美元。