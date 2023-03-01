隨著ChatGPT的出現，新加坡學校開始迫切尋找方法，讓人工智能 （AI）與課堂共存。南洋理工大學（NTU）和新加坡管理大學（SMU）告訴新加坡亞洲電視台，師生對使用AI輔助學習持開放態度，但也謹慎應對工具被濫用。他們會善用「Turnitin」等軟件檢測學生作業中的作弊行為。

SMU大學官方表示，「我們相信AI將繼續存在，並將越來越生活化。我們不應該迴避它們，我們應該評估如何善用AI創造產能，同時調整教學和評估方式以防止濫用狀況發生。只要可以公平、誠實和勤奮地追求知識，學生不會被禁用AI。」SMU大學還透露，他們正在製定一個管理「AI使用」的框架，教育學生將AI用作學習輔助工具。

NTU大學官方則說，「我們正在研究如何讓我們的學生，以創造性、批判性和道德的方式使用這些科技輔助工具，同時確保學生持續學習必要的批判性認知能力。」

至於，學校也面臨如何防止AI輔助作弊、學生使用智能科技完成作業的問題。

新加坡的大學稱，他們會使用「Turnitin」等軟件來檢測學生作業中的作弊行為。除了可以識別網路內容及其20億份學生論文庫，「Turnitin」還可以使用「指紋」來區分一個人的寫作風格。「Turnitin」料叫運用於識別學生的作業，目前該軟體也將升級具備辨識ChatGPT生成論文的功能。

「Turnitin」首席執行長卡倫（Chris Caren）告訴亞洲電視台，該公司的軟件能夠以高達97％的準確率識別AI生成的內容，甚至能夠識別出並非完全由同一人撰寫的文章部分內容。

SMU大學表示，校方認為未經授權使用AI來撰寫論文形同作弊，一定會追究責任。新加坡兩所頂尖大學NTU和SMU都表示，至今仍未出現相關案例。

卡倫稱公司大力倡導將AI融入學習，「它可以綜合困難的概念，以學生可以理解的方式解釋理論。 AI還可以是學習和獲得工作反饋的方式。」

由於許多雇主開放員工使用ChatGPT 來提高工作效能，並期望畢業生可以精通這項技術，因此業界建議教育界不要徹底禁AI。本月稍早前，新加坡教育部（MOE）部長陳振聲表示，他們正在指導教師使用AI工具融入教學。

當地一家教育機構豐富中心（Good School Learning Hub）表示，教師將ChatGPT納入學生學習過程的一部分，例如將自寫文章與聊天機器人生成的文章進行比對、對困難的概念提供簡化的回答，並改進學生的寫作。他們認為成績較差的學生，可以用它來提高他們的語法和詞彙量；對於實力強的學生，他們可以更有效地學習。

但該機構也提到，他們也教育學生要警惕AI生成的內容中帶有的偏見和不準確之處，需要多加查證，不要過度依賴它。