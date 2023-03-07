印度台北協會會長戴國瀾（Gourangalal Das）近日會同副會長甘泉及楊丹杰拜會新竹市政府，高虹安市長表示，台印自1995年互設代表處以來，簽訂經貿相關協定及合作備忘錄已經超過10項，雙邊貿易金額在去年也創下新高，期盼未來不論在產業、教育面向，持續深化台印交流機會。

高虹安說，印度是台灣重要貿易夥伴，自1990年代起開展經貿關係，雙邊貿易從2001年的11億9000萬美元，成長到2021年的77億美元，成長率高達547％。

她指出，近年來印度也成為台商海外投資的熱門選擇，如聯發科在印度就有3座據點，分別位在卡納塔克邦、新孟買、北方邦諾伊達。雖然目前竹科還沒有印度公司設廠，但新竹市有新竹科學園區及香山工業區，是半導體產業重鎮、全台最重要的科技城，擁有完善良好的投資環境，歡迎印度公司前來設廠。

此外，市府也與中央國科會合作籌設竹科X軟體園區，而科管局也正陸續興建3棟研發大樓，首棟大樓預計2024年完工，引進產業內容主要為AI、IoT、研發設計、資訊軟體及服務、5G行動通訊、大數據等，相信將創造更優良的投資環境，吸引印度企業來台發展。

高虹安也分析，印度擁有許多優秀的理工人才，而新竹市則擁有清大、陽明交大，皆為台灣頂尖的理工大學。據統計，2021年有超過2300位印度學生在台就讀大專院校，其中新竹市就有503位、佔比22％，多是來攻讀博士班，可見台灣對理工人才的培育重視，吸引許多國際學生前來就讀。

此外，新竹市與印度擁有許多雷同之處，同是古城又有高科技，居住在新竹市的印度人口全台第2多，全市逾800人，僅次於台北市，市府對於外籍居民持續提供良好照顧，讓所有居住在新竹市的民眾都能在此安居樂業。

戴國瀾則表示，雖然印度企業還未在竹市落腳，但新竹市對印度人來說並不陌生，了解新竹市是台灣半導體產業聚落，印度也是竹科園區企業的長期客戶，而他自己也曾多次來訪新竹，但這是他首次與新上任的市長高虹安見面。

他說，高虹安是新竹市首位女性市長，相信對於新竹市未來發展上會帶來很多新的想法，未來不論在產業、教育上，都希望台印間能夠持續交流合作。

戴國瀾說，據他所知，竹科園區外籍人口最多的就是印度人，他們對新竹市的教育、環境感到滿意，感謝市府的努力，讓生活在新竹市的印度人享受到最好的生活品質。此外，清華大學最多的外籍生也是印度生，清大也在印度設立教育中心，在印度相當受歡迎，在提升當地中文能力上扮演著重要角色。

他同時具體提出，未來新竹市若有大型文化節慶，希望雙方能夠合作推廣，也可透過舉辦研討會、座談會，介紹彼此企業和目前城市發展狀況，隨著全球經濟演變，希望能夠加深台印產業鏈關係，也期望未來與新竹市政府有更多的交流機會。

市府民政處指出，印度已經超過中國成為世界最多人口國家，擁有龐大的內需市場及優秀的人才，而台灣具有最先進的製造能力，雙方是最佳合作夥伴，期望未來台印能持續深化經貿合作，共創互惠雙贏，深化彼此友誼。