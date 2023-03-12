因配合水利署寶二水庫原水管線2000mmSP疑似管線破裂搶修，新竹市多個里自12日13點36分起停水，部分地區降壓，預計到13日晚間18點為止。（截自台灣自來水公司）

新竹寶山輸水鋼管爆裂，造成路面嚴重塌陷，北水局和水公司已派員進行搶修，但仍影響南寮、香山約8萬戶用水。台灣自來水公司也貼出公告，配合水利署寶二水庫原水管線2000mmSP疑似管線破裂搶修，預計今下午13點36分到明晚18點，新竹市多個里將有降壓及停水狀況，提醒民眾事先儲水。

台灣自來水公司貼出公告，因配合水利署寶二水庫原水管線2000mmSP疑似管線破裂搶修，新竹市多個里自12日13點36分起停水，部分地區降壓，預計到13日晚間18點為止。

停水地區包括新竹市東園里、潛園里、崇禮里、西門里、仁德里、石坊里、中央里、仁德里、潛園里、客雅里、民富里、西雅里、頂埔里、磐石里、三民里、南寮里、中寮里、南寮里、康樂里、海濱里、東門里、中正里、大同里、中山里、台溪里、振興里、水田里、長和里、北門里、文雅里、康樂里、武陵里、潛園里、西門里、關帝里、南門里、湳中里、福林里、福德里、南市里、水田里、育賢里、興南里、石坊里、金雅里、金竹里、長和里、新民里、成功里、榮光里、埔前里、樹下里、牛埔里、浸水里、香山里、虎山里、港南里、虎林里、港北里、中興里、下竹里、士林里、大庄里、大鵬里、文華里、古賢里、光田里、光華里、育賢里、頂福里、香村里、新民里、境福里、錦華里、關帝里、湳雅里、南勢里等。

而降壓地區則包括新竹市水源里、立功里、千甲里、三民里、光明里、台溪里、頂竹里、竹蓮里、下竹里、光明里、寺前里、南大里、新興里、南大里、寺前里、光鎮里、曲溪里、頂竹里、立功里、湖濱里、曲溪里、高峰里、新光里、建華里、光鎮里、東山里、新光里、公園里、豐功里、仙宮里、東園里、東勢里、柴橋里、明湖里、軍功里、綠水里、光復里、大湖里、偉功里、美山里、海山里、潮山里、東香里等。