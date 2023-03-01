本次經FDA同意臨床試驗設計規劃，為美國多中心、雙盲、隨機、製劑對照(vehicle-controlled)的三期臨床試驗，將招收逾700位的中重度乾眼症患者，預計2023年第四季完成臨床試驗，實際完成時間則需依收案狀況而定。

全福生技總經理徐文祺博士表示，團隊花了7年時間，快速將學界技轉給公司的技術推向到三期臨床試驗，並在今天完成第一個病人的收案，實感欣慰。這不但證明此色素上皮衍生因子(PEDF)及其衍生的短鏈胜(月太)(PDSP)技術平台的優異性，也見證完全由台灣研發團隊自主開發的新藥，能在馬偕曹友平醫師的團隊完成動物驗證試驗後，由全福生技接手，憑藉著轉譯科學的經驗，與推動創新藥物的決心，才能在這麼短的時間內達到這項重要的里程碑。

徐文祺博士指出，全球有超過9億人口飽受乾眼症之苦，更有超過9千萬的重度乾眼症患者病情是無法經由人工淚液或抗發炎藥物控制，急需尋求新的治療方法。基於BRM421的獨特機轉，相信有潛力成為全球第一個起效快且全面緩解症狀的乾眼症新藥。

BRM421為一具全新機轉的原創新藥，利用具神經營養性的幹細胞再生胜(月太)(PDSP)，刺激幹細胞分化來修復角膜、抑制發炎，進而促進乾眼痊癒。