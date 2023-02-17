「惡女專門戶」鄭仲茵加入台視8點檔《美麗人生 壯志高飛》演出霸氣女企業家「江若楠」，這次角色「江若楠」也是個惡女，外表看似柔弱，但工於心計且心狠手辣，是個雙面人，演出至今觀眾一片罵聲，「但我不想看，被罵習慣了。」她說以前還會和網友筆戰，現在只要不攻擊本人、女兒、家人，她都看得很淡，「我的工作就是帶給他們紓壓，讓他們生活中有點事做，罵角色無所謂啦。」還自嘲天生一張壞人臉也是個人特色。

這個角色的眼淚必須收放自如，但她有嚴重乾眼症，醫生診斷可能要裝導管，演戲時要比別人用力才擠得出眼淚，偶爾得靠眼藥水製造眼淚，一下戲雙眼總是通紅。她自曝雙眼視力只有0.3、0.4，也有老花和閃光，「因為不能戴隱形眼鏡，我對戲時眼睛是糊的，看不到對方表情，只靠人形來認人。」

鄭仲茵樂於忙碌賺飽荷包。（粘耿豪攝）

疫情趨緩後，鄭仲茵通告不斷，最高紀錄1天跑4場通告，還得同時軋2部戲，1天大概只能睡3個小時，她說今天受訪前還在趕拍戲至今還沒睡覺，常常累到要對著鏡子精神喊話，透露自己的紓壓方式就是把拍完的劇本揉成一團，丟垃圾桶當投籃。

但她樂於忙碌、賺滿荷包，還立下往包租婆的夢想前進，目前在新北市有2間房，不過因為房貸、車貸壓力，一個月花費也不少，「不吃不喝該有的支出都要一、二十萬。」靠房地產理財？鄭仲茵笑說其實有買過股票，但完全被套牢出不來，「投了大概有百萬，一出來就得認賠，現在沒有急需就放著，相信它會回來的。」