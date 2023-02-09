現代人手機離不開身，連上廁所也要帶著手機邊蹲邊滑，但這行為背後隱藏大危機，秀傳醫院表示，邊上廁所邊滑手機，除了會讓人便秘、痔瘡，還會讓人頸椎間盤突出、血壓升高、乾眼症等。痔瘡專科醫師林安仁也表示，在其臨床經驗中，8成病患都有蹲馬桶滑手機的習慣。

秀傳紀念醫院在其臉書粉專貼文表示，習慣上廁所邊滑手機的動作會害人產生頭暈、痔瘡、便秘、頸椎間盤突出、血壓升高、近視或乾眼症。該文提醒，許多人原本上廁所滑手機是為了回訊息、看影片、玩遊戲，但一坐可能就一小時，民眾若上完廁所覺得眼睛痠痛、頭暈、脖子痛，或最近上廁所的順暢度降低、有點便秘，可能就是邊上廁所邊滑手機的重度成癮者，應避免有此習慣。

痔瘡專科醫師林安仁分享該篇PO文並表示，根據她個人的門診經驗，十個有八個人坐在馬桶上時都在滑手機，患者的理由均為「想說去試試看，就順便看一下手機」，未料半小時過去了，仍未見便便排出，因此她提醒民眾不要有這種習慣。

大腸直腸外科醫師陳威佑也在臉書指出，有研究發現，上廁所時間與痔瘡發生有正相關性，久坐在硬的馬桶圈上會讓人的直腸或肛門靜脈產生壓力，就容易罹患痔瘡，如廁時間應控制在10~15分鐘以內，腸道蠕動使糞便移動到直腸，就會刺激排便的衝動，此時就應該盡快去廁所，在15分鐘內將大便排出，若未適時排出，大便容易縮回結腸，這會讓下一次排便時糞便更加乾硬、不易排出，也是導致痔瘡形成的因素。