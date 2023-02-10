大陸河北近日驚傳一名女工人上廁所時突然產子，呂姓丈夫事後錯愕表示，曾買驗孕棒驗了3次都顯示一條線，之後因為疫情關係也沒再去醫院檢查，妻子也以為自己停經了，沒想到會突然生出孩子。

綜合陸媒報導，河北省廊坊市一名女工人幹活到一半就去上廁所，沒想到竟生下一名男嬰，知情人程先生表示，公司有一面牆受損，於是找來一對工人夫妻來修牆，「女工人上廁所不久就開門叫她老公，5分鐘後就聽到小孩在哭」。

程男表示，眾人得知女工人產子後連忙找了一條毯子將男嬰裹起來，避免著涼，接著撥打急救電話，「醫生過來後幫忙剪斷臍帶，這個生孩子的人像沒事人一樣，就抱著孩子走了…」此外，程男形容女工人「40多歲，也看不出來是個孕婦」。

對此，女工人的呂姓丈夫表示，先前曾買過3次驗孕棒，測試結果都顯示一條線，所以他們也沒放在心上，沒注意驗孕棒是否過期，加上疫情關係也沒特別前往醫院檢查，妻子也表示沒什麼感覺，還以為是停經了，沒想到竟突然產子。