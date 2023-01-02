新店工地發生工人墜樓意外。（民眾提供）

新北市新店區央北二路工地今（2）日下午3時22分發生工人墜樓意外，41歲王姓女工在12樓搭建鷹架時不慎墜落4樓鷹架，新北市消防局獲報後，已緊急派遣救護車到場，王女意識昏迷，有呼吸心跳，頭部、腹部受傷出血，緊急送往新店慈濟醫院急救，暫未脫離險境。

轄區新店警分局派員到場了解意外發生原因，意外查出王女去年1月間經台北地院發布侵占通緝，員警目前仍在醫院戒護並確認急救狀況。