施淑婷拿出工地主任聲稱從場區拔出的電線。（邱立雅攝）

施淑婷展示監視器畫面證實與工地主任說詞不符。（邱立雅攝）

新竹市長高虹安揭露新竹棒球場工程疑涉偷工減料，市府發言人施淑婷6日上午把相關事證送至新竹地檢署，並表示送交事證目的是希望檢方能協助釐清案情，儘快給市民知道市立棒球場實際的狀況，至於傳出恐有內鬼通風報信給營造商「滅證」，施淑婷表示目前不做過多揣測。

施淑婷6日上午帶著棒球場拍到的影片及實體物證，送交新竹地檢署，並表示，5日上午現勘時，巨佳營造的工地主任在現場，電線已被拔走的狀況當時眾所周知，也請警方到場調查是否有其他人侵入、或是有其他人滅證嫌疑的狀況。施淑婷強調，當時巨佳的工地人員有在現場，但並未主動拿出這些證據，直到市府方提到是不是有滅證的嫌疑才拿出來，

施淑婷表示，當時我們也詢問確認是這根電線，但該電線長度跟4日採土時影片拍到的長度明顯有落差，所以當時我們也詢問是不是只有這一根？工地主任回應說只有這1根，他說當時他是在巡視場區，看到電線不應該出現在場區，才處理的。

但是在市府調閱相關監視器畫面的時候卻發現，工地主任在1個星期裡面、等於10天內來現場只有大概2次的時間，但就這麼剛好他5日也來現場，且進入到球場裡面就直接往電線的地方走去，他進去了兩次，第1次沒有拿任何東西，第2次在現場。施淑婷表示，當時詢問他，他是說把這個電線徒手拔出、且只有這根電線，但下午調閱監視器發現他出來手上是有2根電線的。

施淑婷當下展示監視器畫面截圖，明顯可見工地主任手上有兩根電線且有工具去處理的，與他稍早說明的狀況卻明顯不同。施淑婷表示，對此市府將相關事證統統交給檢方調查，因為市府也不太確定究竟是為什麼他又前後說法不一致。

至於工地主任的動作是否有內鬼通風報信前往處理？施淑婷表示，5日當天場勘等狀況都已在記者會說明很清楚，此次主要是針對市政的送交，是否有內鬼不做任何過多的揣測。就是後續由檢方處理，儘快給市民知道市立棒球場實際的狀況。

另外，新竹地檢署6日上午也發聲明澄清，對於棒球場一案，新竹地檢署積極偵辦中，並嚴守偵查不公開規定。竹檢在去年7月即主動分案偵辦，且為深入全面追查，檢察官亦指揮司法警察機關組成專案小組，持續蒐集、分析相關證據未曾停歇，呼籲各界勿妄加揣測。