台中市39歲柯姓女子昨日向家人表示到台北就醫，今（29）日清晨5時許柯女開車到新北市板橋區民族路加油站上廁所，突然在洗手台前倒地，警、消獲報到場，見柯女嘴角流血，仍有意識，向救護人員表示身體不適，經緊急送往亞東醫院，急救後仍告不治。

警方表示，清晨獲報後立即派員趕往，到場見柯女仍有意識，自稱身體不適，嘴角明顯有血跡，救護人員立即將她送往亞東醫院急救，不幸仍於上午7時許宣告不治。警方已通知柯女家屬到場協助了解柯女病史，後續將報請新北地檢署相驗，釐清柯女死因。