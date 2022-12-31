大陸官方微信公眾號「健康中國」12月31日消息，12月30日，大陸國務院聯防聯控機制綜合組召開全國新型冠狀病毒感染醫療救治工作電視電話會議，推動各地扎實做好新階段新冠病毒感染醫療救治工作。大陸衛健委副主任雷海潮主持，強調要著力做好診療關口前移和重症患者救治工作。

會議指出，新冠病毒感染疫情發生以來，始終堅持人民至上、生命至上，最大程度保護民眾生命安全和身體健康。12月26日國務院聯防聯控機制綜合組印發了對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」總體方案，各地要堅持「保健康、防重症」，著力做好診療關口前移和重症患者救治工作。

會議強調，各地要進一步深化工作舉措，更大力度做好近期醫療救治工作。要推進醫療資源升級擴容，加強基礎設施建設改造、人力資源配置、設備設施和藥品配備工作。堅持診療關口前移，在摸清重點人群底數的基礎上，加強監測和早期干預。加強基層醫療衛生機構藥品、器材配備，充分發揮醫聯體作用，強化院前急救體系建設，暢通群眾看病就醫通道。要加大政策支持和資金投入力度，落實關心關愛醫務人員的有關政策措施。加強宣傳引導，用通俗易懂的語言加強群眾關心問題的宣傳和釋疑解惑。

大陸工業和資訊化部、民政部、農業農村部、國家中醫藥局、國家疾控局等有關部門負責人，國家衛生健康委相關司局主要負責人在主會場參加會議。各地聯防聯控機制（領導小組、指揮部）有關負責人、有關部門負責人和二級以上醫療機構主要負責人在分會場與會。