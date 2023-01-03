中國工程院院士李蘭娟等防疫專家3日在中共《人民日報》受訪指出，各地新冠病毒感染人數增加，應對重症，關鍵在預防。從目前臨床病例治療來看，多數患者預後良好，極少數有基礎疾病的患者恢復後可能存在肺纖維化。做到「盡早發現、盡早治療」，絕大部分患者都不會留下後遺症。

中國醫科大學附屬第一醫院重症醫學科主任馬曉春表示，患者在ICU能得到規範的治療，絕大部分患者預後都還不錯，除了一些特別高齡的、有嚴重基礎疾病的患者。從3年的臨床觀察看，無論是從肺功能上看，還是影像學上看，患者預後情況良好，肺部有殘留明顯損害的情況極少。

大陸衛健委醫政司司長焦雅輝說，「目前來看，全國總體床位資源和設備資源能夠滿足重症患者救治需求。」大陸重症醫學床位總數是18.1萬張，平均10萬人有12.8張，其中，三級醫療機構的重症醫學床位數是13.34萬張，可轉換ICU的床位是10.48萬張，二級以上醫療機構重症床位的使用率平均在50％左右波動。

報導稱，應對重症，關鍵在預防。廣州醫科大學附屬第一醫院黨委書記黎毅敏說，高齡老人、基礎疾病患者等脆弱人群是重症的高發人群。這類人群要加強預防，把基礎疾病治療好、控制好，做到規律用藥、合理膳食、適量運動、保持良好心態。

張文宏表示，營養是救治感染者的基礎，怎樣強調都不過分。呼籲養老院、居家老人，一定要千方百計保證老年人優質蛋白攝入，做到營養多樣化，保持蔬菜、碳水均衡，增強老年人自身的抵抗力。

脆弱人群要做好個人防護。中南大學湘雅醫院重症醫學科主任張麗娜說，盡量避免前往人群密集場所，尤其是密閉式場所。外出時佩戴口罩，最好是N95口罩，加強手衛生。與人接觸時，保持「一米線」安全社交距離。如果同居的人感染後，也要做好隔離措施，戴好口罩，單間居住，不共餐，有條件的不共用衛生間。

鍾鳴稱，全程接種疫苗之後，高齡老人的重症率和死亡率有顯著下降。在臨床救治中發現，全程接種疫苗的人群，康復的概率比完全沒有接種疫苗和沒有全程接種疫苗的人群概率要高。

武漢大學中南醫院呼吸與危重症醫學科主任程真順說，老年人感染後，如果發熱時間太長，出現呼吸困難，胸悶，監測血氧飽和度下降，且低於93時，就應及時到醫院就診。早預警、早發現、早治療能有效控制病情發展，減少重症的發生。

家人或陪護人員做好老人的健康監測非常重要。童朝暉表示，老年人肺炎起病比較隱匿，沒有明顯症狀，也就是說不能按通常的肺炎、發燒、咳嗽、咳痰等年輕人的症狀來觀察老人。如果老人感染後出現食欲減退、愛睡覺、打不起精神，病情可能加重。此時，家人或陪護人員要仔細查看老人呼吸頻率是否加快，是否喘氣，有沒有出現胸悶等症狀。如果答案是肯定的，要及時送去醫院就診，防止病情加重。

「寒冷季節加上新冠病毒感染，慢阻肺、支氣管擴張等慢性呼吸道疾病患者發病多，病情可能加重，出現肺炎。」童朝暉說，這類患者如果出現病情急性加重，需要吸氧，建議在家裡設置氧療設備。要堅持用藥，天氣寒冷時最好不外出，有利於減少病情發作次數。新冠病毒、感冒、流感、細菌感染等都會導致慢阻肺加重，如果出現發燒和肺炎的症狀，要及時住院治療，以防出現重症肺炎。