隨著疫情變化，大陸「陽康」人數逐漸增多，但由於部分患者染疫後出現疲憊感、胸悶氣短等症狀，開始考慮胸部CT等體檢事宜，也讓各地體檢機構和醫院陸續推出「陽康」體檢套餐或康復門診，甚至有機構近半個月銷售額就逼近上億元（人民幣，下同）。體檢行業內人士觀察，公司內部預估體檢機構的套餐會熱銷到2023年上半年甚至一整年。

從「陽康」體檢套餐來看，價格從數百元至數千元不等。近期不止一家體檢機構表示肺部CT需求激增，還有機構表示，後續會針對Omicron變異株XBB進一步推出消化系統的檢測服務。

據澎湃新聞報導，大陸健康體檢及醫療服務商美年健康從去年12月27日開始推出「陽康」安心檢標準款、特定款套餐，表示截至1月8日，在美年健康官網推出的「陽康」安心檢套餐標準款已售超過16萬件、，特定款售出超過1萬件，照此推估短短不到兩周的收入可能已接近上億元。

至於感染過新冠的人是否得需要購買「陽康」體檢套餐來檢查？上海嘉定區馬陸鎮社區衛生服務中心副主任陳建新認為，如果出現胸悶氣短、血氧飽和濃度持續低於95以下，又或懷疑是肺炎咳嗽、一直有痰去不掉，也會建議做CT。但由於CT檢查有一定輻射量，不建議經常作。

他說如果當事人覺得身體還可以，可暫時先不去做檢查，沒必要卡在目前時間段，當然就醫後是否要CT檢查或心電圖還是要根據臨床醫生判斷。