產業自動化導入智慧化服務正在實現！朝陽科大資訊學院院長廖珗洲說，學校設立「A2I智慧產業技術研發中心」，將傳統產業逐步導向自動化與智慧化，全方位培育IT跨領域整合專業人才。在國際雙碩士學位方面，累計逾60位學子取得日本會津大學、日本岩手縣立大學及德國東巴伐利亞雷根斯堡應用科技大學之跨國雙碩士學位，與國際接軌。

資訊學院院長廖珗洲舉例，隨著自動駕駛輔助車輛越來越多，車載鏡頭的品質檢測，目前仍以人工肉眼進行外觀瑕疵的檢測，常因生理疲勞造成漏檢，採A淌自動化車載鏡片表面品質檢測設備，可大幅減少人力成本，讓檢測更有效率。除了發展智慧影像辨識技術，朝陽資訊工程系亦致力智慧機器人於健康促進產品之應用與研發，成果豐碩。另外，朝陽資訊與通訊系學生團隊亦以「AIoT智慧化檢測暨篩選產線」獲得2022馬來西亞ITEX國際發明展金獎，實力不容小覷。

朝陽科大資訊工程系學生勇奪教育部技專校院學生實務專題製作競賽資工通訊群全國第一。(圖／朝陽科大提供)

此外，朝陽科大資訊管理系學生不但在2022年第52屆全國技能競賽中，勇奪「3D數位遊戲藝術」職類金獎，更榮獲元宇宙虛擬偶像角色設計大賽金獎，在全國31所大專校院及4所高中職共133組學生團隊中脫穎而出，表現十分優異。

廖珗洲院長指出，資管系學生在3D數位遊戲領域表現優異，從遊戲角色、場景、道具的設計，UV拆面、材質繪製、模型雕刻、進而替角色套用動態捕捉真人動作表演，虛擬偶像角色化身為網路直播主，通過動態捕捉技術激發VTuber產業化。

「跨國雙碩士學位與國際接軌！」廖珗洲院長說，朝陽和英、美、日、德等多所知名大學簽訂雙聯學位協議，鼓勵研究生海外攻讀碩士學位，採「1+1」學制進行，碩士班學生在校就讀1年，二年級上學期再到締約學校就讀1年，畢業即可取得兩校碩士學位，未來將進一步簽訂博士雙聯學位協議。

朝陽科大校長鄭道明表示，英國泰晤士高等教育排名橫跨104個國家，朝陽進榜全球商業及經濟、電腦科學及工程3大領域排名，其中電腦科學已連續5年進榜，包括人工智慧、物聯網應用、大數據、工業4.0、智慧影像辨識及智慧商務等，帶動研發產能。