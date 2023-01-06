南投縣53歲林姓婦人，已停經1年多，日前發現陰道出血，一度猜想是否保養得宜，使得月經回歸；但是出血量多，出血型態與月經不同，因此到南投醫院就診，經子宮內膜切片檢查，證實為子宮內膜癌；醫師提醒若停經後異常出血，應及早就醫。

南投醫院婦產科醫師凌大維說，台灣近年來在子宮內膜癌的患者急速竄升，除了女性乳癌外，子宮內膜癌是排名上升速度最快的婦女泌尿生殖道的癌症，超過了子宮頸癌。

凌大維指出，致病的潛在因素與工商業形態的社會和汙染的環境息息相關，包括肥胖、三高、代謝疾病症候群、早來經、晚停經、懷孕生產減少、環境賀爾蒙汙染、塑化劑氾濫等，這些誘因促使子宮內異常病變，子宮內膜癌病例大幅增加，而且年輕化。

凌大維建議，婦女即使在停經前，有上述危險因子，建議就醫檢查是否有子宮內膜病變的可能性。在接受每年1次的子宮頸抹片檢查時，可以請醫師對於子宮及卵巢的健康進行評估，其中涵蓋子宮內膜疾病的可能性，有9成的子宮內膜癌患者會出現停經後出血的症狀，因此應該留意這項警訊。

凌大維表示，子宮內膜的厚度在停經後的評估是5mm以下為宜，但是單憑內膜的厚薄，並不足以診斷子宮內膜癌，所以每位停經後出血的婦女，都必須考慮子宮內膜病變的可能性，而子宮鏡和內膜搔刮手術，是診斷疾病最有效的方法。他也呼籲女性維持健康的生活型態、飲食、運動、適當的BMI和密切注意身體狀況，是預防子宮內膜癌的不二法門。