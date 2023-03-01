市場信心回溫 中鋼2月份出貨優於預期 10:472023/03/01 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中鋼和旗下中龍鋼鐵2月份出貨傳捷報，單月出貨量含鋼胚共計93.3萬公噸，較規劃目標90.1萬公噸多出3.2萬公噸，優於規劃目標。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 這項出貨，其中內銷量為47.7萬公噸，外銷量為45.6萬公噸，且中鋼出貨含鋼胚為66.7萬公噸，中龍為26.6萬噸。 中鋼表示，2月份出貨優於預期，主要是國內外購料信心漸入常軌。 中鋼1月合併稅前淨損10.92億元 估國際鋼價易漲難跌 經部攜螺絲公會 推動扣件業低碳轉型 中鋼1月稅前淨損減至10.92億 創去年9月虧損以來最低 #中鋼 #萬公噸 #優於預期 #含鋼胚 #規劃目標 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中碳去年每股賺7.33元 董事會決議配發現金5元 19:062023/02/20 財經 蔡英文視察中鋼再生水系統 節約自來水給民生用途 15:172023/02/13 生活 中鋼1月虧損收斂 營運將翻身 04:102023/02/24 證券．權證 中鋼全面調漲3月份內銷盤價 每公噸漲600元～1,200元 16:152023/02/15 財經 鋼市震撼彈 寶武菲國設廠恐威脅亞洲鋼業 04:102023/02/13 財經要聞 中鋼：再生水比例將提高至57％ 節約自來水保留給民生用途 13:212023/02/13 生活 輔導扣件產業減碳升級 金屬中心成立一站式減碳服務資源平台 18:552023/02/14 財經 1分鐘讀財經》 不能賣DUV給大陸 ASML警告：1年後恐怖下場 08:342023/02/16 財經 鋼市回春 中鋼3月盤價續漲 04:102023/02/16 財經要聞 《商情》U型反彈 中鋼3月盤價續開紅盤 14:492023/02/15 財經 陸鋼企2022年淨利銳減 04:102023/02/14 全球財經 高市府辦轉爐石應用研討會 共推循環經濟助達淨零目標 16:122023/02/24 生活 鋼價拉升 16檔原物料股蠢蠢欲動 04:102023/02/16 財經要聞 燁輝、盛餘調漲3月份盤價 每公噸漲1500元 11:202023/03/01 財經 群益證券本周看好AI晶片商機等四類股 10:032023/02/20 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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