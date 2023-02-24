高市府環保局、工務局24日攜手中鋼公司辦理「轉爐石循環材料應用於道路鋪面工程座談會」，邀請學界、工程界、鋼鐵業各方專家，從轉爐石特性、供料機制，到工程鋪築、驗證經驗深入分享，期望暢通轉爐石去化管道，加強工程應用，達到資源循環零廢棄及淨零排放目標。

此次研討會以「轉爐石循環應用」為主題，分出5項議題討論，中聯公司分享轉爐石特性及品質管制，義守大學教授林登峰講解轉爐石道路工程品質績效驗證，工務局養工處說明道路鋪築經驗，屏東科技大學教授葉桂君說明應用於工程的環境監測，工研院組長劉沛宏則分享轉爐石供料流向管制及第三方驗證。

環保局表示，轉爐石為煉鋼製程伴隨產生的副產品，國內一貫作業煉鋼廠轉爐石副產品年產量約160萬公噸，由於轉爐石成分與天然砂石相近，經過加工，可使用於道路鋪面及填築材料。根據英國標準協會(BSI)盤查轉爐石產品碳足跡計算，使用1噸轉爐石取代天然砂石約可減少5.66公斤碳排。

以高雄來講，中鋼公司的轉爐石已自2012年起經由市府工務局實際運用在港區及工業區周邊道路鋪設，並將轉爐石納入瀝青混凝土相關施工規範廣為應用，藉由轉爐石作為瀝青混凝土使用時耐磨損、抗車轍佳、抗剝脫能力佳等優點，提昇道路鋪面的品質與耐久性。

環保局長張瑞琿強調，提供安全、無毒、穩定性高的轉爐石粒料給工程單位，是轉爐石去化達循環經濟規模的一大重點，中鋼公司為轉爐石生產大戶，同時也是「產業淨零大聯盟」企業，因此特別與中鋼公司共同辦理此次研討會，並邀請各界共同交流、深入分享，期望公私協力啟動循環經濟，攜手達成淨零排放目標。