台灣彩券銷售元月份已為政府創造的公益彩券盈餘為31.04億元，因此，威力彩銷售金額愈高，將使公益彩券盈餘挹注更快。依台彩內部資料統計，自103年1月至112年1月底為止，第四屆公益彩券累積政府彩券盈餘達2,633.50億元，依規定分配其中50％供地方政府辦理社會福利、45％供政府補助國民年金，其餘5％則挹注全民健康保險準備。