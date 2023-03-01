台灣彩券銷售元月份已為政府創造的公益彩券盈餘為31.04億元，因此，威力彩銷售金額愈高，將使公益彩券盈餘挹注更快。依台彩內部資料統計，自103年1月至112年1月底為止，第四屆公益彩券累積政府彩券盈餘達2,633.50億元，依規定分配其中50％供地方政府辦理社會福利、45％供政府補助國民年金，其餘5％則挹注全民健康保險準備。
威力彩連12摃 3/2頭獎上看10億元
威力彩已連12摃，台灣彩券表示，預估銷售3.3～3.6億元，3月2日頭獎上看10.0億元。
威力彩已連12摃，台灣彩券表示，預估銷售3.3～3.6億元，3月2日頭獎上看10.0億元。
台灣彩券銷售元月份已為政府創造的公益彩券盈餘為31.04億元，因此，威力彩銷售金額愈高，將使公益彩券盈餘挹注更快。依台彩內部資料統計，自103年1月至112年1月底為止，第四屆公益彩券累積政府彩券盈餘達2,633.50億元，依規定分配其中50％供地方政府辦理社會福利、45％供政府補助國民年金，其餘5％則挹注全民健康保險準備。
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