威力彩連槓13期今(6)日頭獎上看11.5億，有彩券行業者透露，觀察台彩歷年開出的數字，其中「3」、「4」、「22」、「14」這4碼穩坐近10年開出最多次寶座。

根據ETtoday報導，士林夜市飛來發彩券行業者黃偉祺受訪時表示，從台彩歷年開出的球號來看，白色情人節在3月14日，彩迷一直都很喜愛成雙成對的號碼，像是「3」從民國97年至今已開出271次，「4」也開出270次，其他包括「22」、「14」也分別開出264次以及261次，這些都是非常夯的數字。

黃偉祺說，除了上述這4碼外，其他熱門數字還包含「8」、「13」、「11」、「17」、「33」等，熱門號僅供彩迷參考。

黃偉祺過去曾分享兩種熱門的威力彩買法，首先是花800元包牌，意思是第2區採用包號的方法，把1至8號全部買下來，再搭配電腦選號買第1區，藉由「以小搏大」包牌的買法來提高中獎機率；另一種則是「5600元包全餐」，這種做法最常見的是把第1區38個數字選定7個號碼，同時包下第2區8個號碼，藉此拉高中獎機率。業者也提醒彩迷不要過度投注，應該量力而為。

台彩指出，威力彩3月2日頭獎未開出，已連續槓龜13期，本期(6)日預估銷售4.3至4.7億元，頭獎上看11.5億元。