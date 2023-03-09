藝人王彩樺有「台灣濱崎步」的封號，出道至今對於工作依然兢兢業業。豈料，她今(9日)上午在臉書更新一則貼文，自曝在拍戲前的空檔竟天外飛來橫禍，被床架砸到頭，讓粉絲相當擔憂。

王彩樺今日早上在IG上曬出一則貼文，表示：「到現場突然覺得要放一下經文以及佛樂。」豈料當佛樂播完時，一旁的床架卻突然向她倒下，並砸中她的頭。王彩樺指出：「當下感到一陣痛楚襲來，且頭也暈暈的。」讓她趕忙找一個礦泉水先消腫，接著再用冰塊冰敷，繼續敬業的拍攝接下來的戲份，以免耽誤劇組的進度。此外，王彩樺也心懷感恩的直言：「大事化小，謝謝老天爺幫我開智慧，感恩所有一切 」。

另外，王彩樺也一併附上多張現場拍攝的照片，不只「罪魁禍首」床架的模樣在照片中一覽無疑，她忍著疼痛冰敷、化妝的模樣也在照片中呈現。讓粉絲相當憂心，留言：「願諸佛菩薩庇佑保護妳」、「要注意身體變化喔平平安安。」更提醒：「後續有頭暈的話，要趕快就醫檢查一下。」希望王彩樺能好好注意身體健康。

對此消息，《加油喜事》劇組表示王彩樺一早梳化時，意外被床架碰撞到頭部後，現場工作人員緊急處理協助冰敷。她稍作休息後，也順利完成當日拍攝收工。另外，對於大家的關心，王彩樺也表示感謝之意，說：「謝謝大家，大事化小，謝謝老天爺幫我開智慧。」目前王彩樺已順利收工。