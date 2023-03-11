即將邁入58歲的藍心湄，「堅持」傾聽自己內心的聲音。（TVBS提供）

藍心湄擔任封面人物，分享一直以來對時尚、工作和生活各層面的「堅持」理念。（TVBS提供）

《女人我最大》網路節目《玩美研究室》受到許多讀者的喜愛，這回由時尚教主藍心湄擔任3月號主題策展封面人物，來分享她一直以來對時尚、工作和生活各層面的「堅持」理念。藍心湄在拍攝過程中發生了一段小插曲，在換衣服時赫然發現被特殊設計的服裝嚴重刮傷流血，然而她不但不在意傷勢，反而立刻安慰一旁非常自責的設計師，並認為全心全意做好工作最重要。

藍心湄在演藝圈屹立不搖38年，從唱跳歌手、主持到演戲，沒有任何框架的她，喜歡不停探索嘗鮮，如同這次全新形象的拍攝，是由藍心湄相識已久的攝影大師林炳存執導，不斷透過鏡頭探索、傳達熱情，彼此默契極佳。

造型也是合作很久的陳孫華老師與台灣新銳服裝設計師吳可綺以及沙布喇安德烈專業操刀量身訂製，搭配彩妝師張景凱、髮型師惠貞等，各方專業大師集合而成的頂級團隊，用不同角度敲出創意火花。工作上，藍心湄唯一「堅持」的，就是尊重每一個環節，放心交給每一位幕前幕後的專業夥伴，她只要盡情發揮、享受表演樂趣且沉浸其中，為角色創造靈魂，就能產出完美的作品。

即將邁入58歲的藍心湄，「堅持」傾聽自己內心的聲音，順著心去走，並多愛自己。她提到：「我們該堅持的，是現在的日子、未來的計劃和在乎自己的人，不要把無謂垃圾往心裡堆！就像家裡要定期掃除，心靈也要時時洗淨，心靈富有，人生才富足。以前，常聽到一句話『性格決定命運』。不！我覺得任何性格都有優點和缺點，選擇堅持的能力，才是決定人格，造就命運的關鍵。」