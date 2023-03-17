一名29歲的女網友分享，今年2月初突中風，當下覺得四肢麻痺無力，摔倒後立刻叫救護車，送醫檢查發現後腦有血塊壓迫到神經，而腹中胎兒則很遺憾地沒保住，治療以後現在已經出院了，但每每回憶起住院的那一個月，看著親友為自己奔波、在病房裡面癱瘓無法動彈，需要包尿布的日子，真的覺得中風很可怕，提醒大家均衡飲食、規律運動。

一名女網友昨在臉書社團《爆廢公社二館》上分享，她今年才剛滿29歲，懷孕5個月的時候，某一天吃飽，突然感覺到手腳麻痺，而且腳沒有力氣，一路跌跌撞撞，連手機都無法緊握在手中，用盡最後的力氣打了救護車，立刻被送到醫院治療。

女網友表示，到院以後她出現癲癇的症狀，照了核磁共振檢查，發現後腦的部分有個血塊壓迫到了神經，必須開刀治療，否則恐一輩子癱瘓，此外，由於病發以後她沒有力氣，在救護車來之前跌跌撞撞，最後也導致孩子沒有保住。

女網友指出，在她中風的期間，娘家出了很多事情，二哥因為器官衰竭剛過世，沒隔多久又換她中風，讓60歲的爸爸瞬間老了許多。而爸爸從2月7日到3月1日，從屏東老家北上到台中住在旅館裡面，只為了每天能到加護病房看她一次，看著爸爸每天這樣奔波，她很感動也很不捨。而老公本來也要請假照顧她，但爸爸卻說服老公先好好工作，等到原PO病況穩定，回家以後再接手照顧。

女網友坦言，如今她康復出院了，只要回想起住加護病房的日子都覺得可怕，由於她因為中風無法移動身體，每天都要有人幫忙翻身、換尿布，那種感覺很折磨，因為你明明就有意識，但是身體卻癱瘓無法挪動。

女網友表示，她現在養成了早睡早起的好習慣，而且也會規律運動，到時間點就會吃飯，飲食上的改變也很多，現在主要以清淡的蔬菜、水果和蛋白質為主，而且也把含糖飲料戒掉了，口渴就喝水，每天少量多餐，也會定時量血壓、體重。最後也語重心長的勸世說，中風真的很痛苦、不開玩笑，大家要好好的照顧身體。