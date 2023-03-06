閎康科技身為國內最大，且全球佈局完整的材料分析實驗室，先進製程領域將持續伴隨客戶進行研發，並透過持續投資先進分析設備來提供客戶強而有力的支援，讓客戶在全球供應鏈中更具競爭力，隨著半導體檢測行業技術的不斷演進，製程節點持續推進，檢測設備和方案需要更高的精度和效率，能否與產業領頭羊配合研發，並掌握趨勢變得更加重要，閎康領先業界開發新型檢測技術及提前佈建產能，而來自先進製程客戶之訂單持續擴增，近期傳出大客戶欲加大日本投資，可望因此受惠。

閎康2月合併營收為3.7億元，月增2.25%，年成長40.97%，累計前2月合併營收為7.31億元，較去年同期成長29.68%。

閎康表示，2月營收相較去年成長大幅成長四成之主因，除因去年農曆新年在二月之基期較低效應外，其主因先進製程及第三代半導體相關檢測需求維持強勁，加上去年擴產效應逐步展現，故累積年增率亦維持在接近三成之高檔水準。

根據知名研調單位Gartner的預測，到2026年每輛車的半導體含量將從2021年的665美元增加到1,026美元，成長的關鍵就在於，電動車半導體含量約為燃油車2倍以上，因而隨著電動車滲透率快速提升，車用半導體需求加速。無獨有偶，國際汽車大廠豐田，近來一改以往專注在燃油車以及油電混合車的發展方向，亦宣佈未來將以電動車作為優先，預期對於車用半導體以及檢測需求將有增無減。

由於車用半導體發展趨勢有利於MA成長動能，且閎康在日本實驗室業績成長強勁，累積2022年會計年度前3季業績年增48%，閎康按規劃2023年在日本將有兩個分析實驗室，一個位於名古屋，另一個熊本實驗室預計在今年6月開幕。

閎康表示，持續擴增的另一主因來自汽車半導體客戶之訂單需求，其中功率半導體領域部分，日本企業相當具有競爭力，隨著近年全球各大車廠積極投入電動車，加計閎康具備高效率、高品質之服務，帶動日本實驗室車用半導體檢測分析訂單快速增加，未來營運成長可期。