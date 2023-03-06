投資人獲利了結 棕櫚油價終結前3個交易日漲勢
馬來西亞5月棕櫚油期貨價繼3日收盤創下去年11月8日以來新高後，6日下跌1.7％至每公噸4,278馬幣（約956美元），終結先前連續3個交易日漲勢，主因是投資人獲利了結，且國際油價走跌波及植物油行情。大連商品交易所大豆油期貨價在6日下跌0.7％，棕櫚油期貨價也下跌1.8％，但Fast Markets棕櫚油分析師法卡（Sathia Varqa）認為短期內市場基本面依舊穩健。
馬來西亞5月棕櫚油期貨價繼3日收盤創下去年11月8日以來新高後，6日下跌1.7％至每公噸4,278馬幣（約956美元），終結先前連續3個交易日漲勢，主因是投資人獲利了結，且國際油價走跌波及植物油行情。大連商品交易所大豆油期貨價在6日下跌0.7％，棕櫚油期貨價也下跌1.8％，但Fast Markets棕櫚油分析師法卡（Sathia Varqa）認為短期內市場基本面依舊穩健。
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