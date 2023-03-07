香港信報報導，深成指開低走低，最多跌117點或0.99％，最低至11,725點，半日收盤報11,771點，跌71點或0.61％，成交額為2,941.16億元。

滬深300指數收報4,103點，跌5點或0.14％，創業板指數收報2,416點，跌15點或0.62％。

各類股普遍受壓，房地產、水泥、化工、鋼鐵、有色金屬股偏軟，石油股升逾1％，煤炭、金融、電力股靠穩。

滬指半日漲5點 深成指跌23點
滬指半日跌22點 深成指跌104點
滬指四連跌 低收9點
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