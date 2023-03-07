大陸股市7日半日個別發展。上證指數最多跌7點或0.22％，最低至3,314點後轉升，最多升20點或0.63％，最高至3,342點，半日收盤報3,327點，升5點或0.16％，成交額為人民幣（下同）2,535.67億元。