香港信報報導，深成指開低走低，最多跌117點或0.99％，最低至11,725點，半日收盤報11,771點，跌71點或0.61％，成交額為2,941.16億元。
滬深300指數收報4,103點，跌5點或0.14％，創業板指數收報2,416點，跌15點或0.62％。
各類股普遍受壓，房地產、水泥、化工、鋼鐵、有色金屬股偏軟，石油股升逾1％，煤炭、金融、電力股靠穩。
大陸股市7日半日個別發展。上證指數最多跌7點或0.22％，最低至3,314點後轉升，最多升20點或0.63％，最高至3,342點，半日收盤報3,327點，升5點或0.16％，成交額為人民幣（下同）2,535.67億元。
香港信報報導，深成指開低走低，最多跌117點或0.99％，最低至11,725點，半日收盤報11,771點，跌71點或0.61％，成交額為2,941.16億元。
滬深300指數收報4,103點，跌5點或0.14％，創業板指數收報2,416點，跌15點或0.62％。
各類股普遍受壓，房地產、水泥、化工、鋼鐵、有色金屬股偏軟，石油股升逾1％，煤炭、金融、電力股靠穩。
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