受惠合併長榮物流及大園物流園區啟動，榮運（2607）去（2022）年營收為175.86億元，年增98％，稅後盈餘為35.26億元，年增231％，獲利創新高，每股稅後純益（EPS）為3.3元，優於前一年度EPS為1元水準，EPS創歷史次高。

臺灣企銀前二月稅前盈餘27.52億元 稅前EPS為0.34元
遠東新 去年EPS達1.63元
油價吃掉獲利 華航去年EPS 0.48元
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