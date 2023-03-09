獲利創高 榮運去年EPS為3.3元 18:222023/03/09 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 榮運去年EPS為3.3元。（圖／榮運提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠合併長榮物流及大園物流園區啟動，榮運（2607）去（2022）年營收為175.86億元，年增98％，稅後盈餘為35.26億元，年增231％，獲利創新高，每股稅後純益（EPS）為3.3元，優於前一年度EPS為1元水準，EPS創歷史次高。 臺灣企銀前二月稅前盈餘27.52億元 稅前EPS為0.34元 遠東新 去年EPS達1.63元 油價吃掉獲利 華航去年EPS 0.48元 #榮運 #EPS #獲利創高 #合併 #長榮物流 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台橡2022年EPS 2.16元 擬配息1.08元 17:022023/03/09 財經 聯強去年EPS 9.44元 配息3.5元 04:102023/03/09 證券．權證 瀧澤科去年EPS達5.1元創新高 每股配發現金股利3元歷年最佳 12:342023/03/09 財經 穩得去年EPS 8.09元 配發股利5.6元 04:102023/03/09 產業．科技 華城去年EPS達3.21元創高 每股配發現金股利2.5元為歷年最佳 13:232023/03/09 財經 大聯大去年EPS 6.02元 史上次高 04:102023/03/09 證券．權證 南紡去年EPS 0.7元 派息0.35元 04:102023/03/08 證券．權證 泰博EPS 36.03元攀峰 擬配息20元 04:102023/03/08 證券．權證 杏一去年EPS 4.83元創新高 每股擬配3.85元 10:552023/03/09 財經 南帝2022年EPS 2.42元 配息2元 04:102023/03/08 證券．權證 陽明去年大賺1806億！EPS衝51.71元新高 股利只配20元 17:132023/03/09 財經 家登去年EPS 11.12元 04:102023/03/09 證券．權證 康舒去年EPS 1.23元 股利0.2元創新低 20:472023/03/08 財經 群光去年賺1股本 擬配息7.5元 04:102023/03/09 證券．權證 《電子零件》群光去年EPS首超1股本 擬配息7.5元、殖利率近8% 14:482023/03/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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