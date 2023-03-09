春雨111年度合併營收110.5億元，較去年減少6.4％；營業利益8.6億元，較去年減少21.6 ％；稅後純益6.6億元，較去年減少24.1％。董事會決議通過發放111年下半年度現金股利1元，加上已配發之111年上半年度現金股利0.5元，股息配發率將近8成，擁高配息率；以今日收盤價計算，殖利率高達6％，同時擁高殖利率表現。

春雨今日亦同步公告112年2月自結合併營收為新台幣6.7億元，較去年同期減少15.9％；累計前二月合併營收為新台幣12.7億元，較去年同期減少25.9％。

春雨表示，公司維持一貫將獲利回饋予股東的原則，股息分配率已連續十年高於7成。回顧111年度，因全球高通膨及中國封控的影響，壓抑經濟動能，大環境不利的因素下整體獲利表現也受到影響。台灣地區因歐美客戶端消化庫存，外銷狀況稍受影響；印尼地區因國內基礎建設需求強勁，仍維持好表現；中國地區因疫情封控措施，整體物流及人流不順暢，獲利狀況遠不如預期。而近期隨著盤價的上漲，客戶詢價意願提升，看好鋼市有機會於第二季復甦，春雨將積極參與各大國際展覽，提高品牌能見度，並持續擴大與台鋼集團整合之優勢，優化流程作業，以提升營運效率。