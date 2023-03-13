金融族群中，銀行股表現最差，一度大跌4.75%，保險與證券等業者，跌幅大概在2.87%與3.93%不等。日本政府也出來信心喊話，認為矽谷銀行倒閉不會影響到日本金融產業。

其它產業中，因為日圓兌美元強升，運輸設備製造類股一度大跌2.49%。其中，汽車製造業者股價綠油油，像是豐田跌1.93%，本田大跌2.82%，遭花旗調降評等至賣出的日產，更是重挫3.52%。

分析師指出，日經雖走跌但底部支撐還是很強，預估14日可出現反彈，現在觀察的技術水位，是放在25日均線27,713點左右。矽谷銀行倒閉一事會影響盤勢沒錯，但馬上要公布的美國最新消費者通膨報告，才是真正的關鍵。

為了日常生活能早日正常化，日本政府13日進一步放寬強制戴口罩政策，個人可自行決定是否要配戴口罩。雖然日本不再把戴口罩視為一種強制要求，但還是建議在室內需戴口罩，室外可以不用。不過，大多數日本民眾無論在室內還是室外，目前都還是有在戴。